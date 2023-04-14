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Полицейские Екатеринбурга нашли подростков, напавших на детей 12 апреля. Их доставили в отделение и опросили. Они заявили, что денег с детей не требовали, как сообщалось ранее очевидцами, а драка началась после словесного конфликта.

- Как выяснилось, драка произошла из-за взаимного словесного конфликта, произошедшего на улице между ранее незнакомыми школьниками, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ городского УМВД. - Каких-либо опасных предметов (ножей, газовых баллончиков) ни у кого из несовершеннолетних не имелось.

Подростков поставят на профилактический учет. Со всеми участниками конфликта сотрудники полиции провели беседу о недопустимости подобного поведения в дальнейшем.

Напомним, ранее Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на детей подростками в Екатеринбурге.

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