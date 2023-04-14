В Екатеринбурге на 26 водителей грузовиков составили протоколы

Во время рейда оказалось, что некоторые водители ездят на неисправных грузовиках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе хладокомбината, а также на ЕКАД прошел спецрейд, во время которого проверили водителей грузовиков. Сотрудники ГИБДД Свердловской области составили на владельцев грузовых машин 26 протоколов. Большинство из них не прошли техосмотр.

- Кроме этого, выявлены факты участия в дорожном движении неисправных грузовых автомобилей, в том числе с неисправными рулевой и тормозной системой, выявлены факты отсутствия и неиспользования водителями тахографов, - рассказали в ГИБДД Свердловской области. - Водители находятся на линии, не имея при этом документов, предусмотренных законодательством (отсутствуют путевые листы), у грузовых автомобилей, выполняющих рейсы по перевозке сыпучих грузов, отсутствуют пологи.

Также был задержан водитель, который управлял грузовым автомобилем, не зарегистрированным в Госавтоинспекции. Грузовик отправили на спецстоянку.

Сотрудниками Ространснадзора составлено пять административных материалов на водителей за неиспользование тахографов, за отсутствие предрейсового медицинского осмотра водителя и прохождение техконтроля транспортного средства.

Сотрудниками Росавтотранса во время рейда составлено пять актов по факту отсутствия санитарных паспортов при перевозке скоропортящихся продуктов.Всего было проверено около 100 машин.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru