В ГИБДД Свердловской области предупредили водителей о гололеде

На дорогах из-за непогоды очень скользко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Свердловской области 14 апреля предупредила водителей о гололеде. Из-за снега и понижения температуры дороги стали скользкими.

- Госавтоинспекция напоминает водителям о мерах безопасности при управлении транспортными средствами: обязательно нужно двигаться с пониженной скоростью, избегать резких маневров, резких торможения, исключить опасные обгоны, соблюдать дистанцию и боковые интервалы, - обратились к водителям в ГИБДД.

Водителей просят быть внимательными за рулем, чтобы не подвергать свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности.

Напомним, снег выпал в Свердловской области 13 апреля. Столбики термометров опустились до -11 градусов и ниже.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru