В ГИБДД Свердловской области предупредили водителей о гололеде

На дорогах из-за непогоды очень скользко
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ГИБДД Свердловской области 14 апреля предупредила водителей о гололеде. Из-за снега и понижения температуры дороги стали скользкими.
- Госавтоинспекция напоминает водителям о мерах безопасности при управлении транспортными средствами: обязательно нужно двигаться с пониженной скоростью, избегать резких маневров, резких торможения, исключить опасные обгоны, соблюдать дистанцию и боковые интервалы, - обратились к водителям в ГИБДД.
Водителей просят быть внимательными за рулем, чтобы не подвергать свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности.
Напомним, снег выпал в Свердловской области 13 апреля. Столбики термометров опустились до -11 градусов и ниже.
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