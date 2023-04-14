В Свердловской области выпал снег

Уральская весна выглядит так Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нескольких городах Свердловской области 13 апреля выпал снег. Осадки прошли, в том числе в Кушве, Ирбите, Нижнем Тагиле, Невьянске и Екатеринбурге. Столбики термометров ночью опустились до -11 градусов, а где и больше.

При этом ранее спасатели продлили предупреждение о непогоде на 14 апреля. Жителей региона предупредили о сильном ветре до 18 метров в секунду.

- В пятницу Свердловская область будет расположена на восточной (холодной) периферии антициклона. Присутствие арктической воздушной массы исключит существенный дневной прогрев. Несмотря на малооблачную погоду дневная температура в большинстве районов области останется отрицательной, - рассказал метеоролог Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Напомним, главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщала, что с 17 апреля в Свердловской области температура воздуха приблизится к норме - потеплеет до +10 градусов.

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