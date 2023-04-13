В Качканаре предприниматель украл около двух миллионов рублей из бюджета

На данный момент расследование уголовного дела находится на контроле ведомства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Качканаре предприниматель украл из бюджета около двух миллионов рублей. Накануне на мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Еще в октябре 2022 года между предпринимателем и «Управление городского хозяйства» получили контракт на снос расселенных многоквартирных домов. Его сумма составила 2,1 миллиона рублей.

Уже в декабре мужчина вместе с компанией подписали акты о приемке выполненных работ по сносу расселенного дома на улице Первомайская. Однако МБУ «Муниципальный заказчик» сообщило, что договора не были подписаны.

- По данному факту прокуратура направила материалы проверки в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере), - рассказали в ведомстве.

На данный момент расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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