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НовостиОбщество13 апреля 2023 20:42

В Качканаре предприниматель украл около двух миллионов рублей из бюджета

На мужчину возбудили уголовное дело
Дарья ЧИПУРИНА
На данный момент расследование уголовного дела находится на контроле ведомства

На данный момент расследование уголовного дела находится на контроле ведомства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Качканаре предприниматель украл из бюджета около двух миллионов рублей. Накануне на мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Еще в октябре 2022 года между предпринимателем и «Управление городского хозяйства» получили контракт на снос расселенных многоквартирных домов. Его сумма составила 2,1 миллиона рублей.

Уже в декабре мужчина вместе с компанией подписали акты о приемке выполненных работ по сносу расселенного дома на улице Первомайская. Однако МБУ «Муниципальный заказчик» сообщило, что договора не были подписаны.

- По данному факту прокуратура направила материалы проверки в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере), - рассказали в ведомстве.

На данный момент расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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