Житель Режа отправился в колонию за неуплату алиментов

Мужчина отправится в колонию-поселение на пять месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Режа отправился в тюрьму за неуплату алиментов. Мужчина долгое время уклонялся от выплат бывшей жене. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Еще в июле 2022 года 45-летнего свердловчанина осудили по той же статье. Тогда мужчине назначили наказание в виде принудительных работ с удержанием зарплаты в 5%.

- На протяжении длительного времени осужденный уклонялся от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания, в связи с чем в январе 2023 года постановлением заместителя начальника ГУФСИН России по Свердловской области был объявлен в розыск, - рассказали в ведомстве.

Зимой мужчину заключили под стражу на 30 суток. В суде же решили изменить наказание свердловчанина за неуплату выплат на ребенка. Теперь мужчина отправиться в колонию-поселение на пять месяцев.

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