Глава СК России взял на контроль дело о нападении подростков на детей в Екатеринбурге

Глава ведомства поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на детей подростками в Екатеринбурге. Глава СК поручил предоставить ему доклад о ходе дела. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

- Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, - рассказали в СК.

Напомним, что накануне в Екатеринбурге толпа подростков избила двух детей. По словам очевидцев, у нападавших парней были баллончик и нож. Однако в полиции опровергли, что применялось какие-либо оружие.

- При опросе пострадавших несовершеннолетних информация о применении газового баллончика или ножей, а также иных опасных предметов не подтвердилась. Тем не менее полицейские проводят тщательную проверку данного инцидента, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

По предварительным данным, причиной нападения стало вымогательство денег. Сейчас сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают личности всех участников инцидента, а также иные подробности происшествия.

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