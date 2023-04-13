В Алапаевске челябинца осудили за обман пенсионеров по схеме «Родственник попал в ДТП»

От действий группировки пострадали семь пенсионеров, они отдали преступникам порядка 1,3 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске осудили 20-летнего челябинца, который обманывал пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Во время разбирательства выяснилось, что в августе прошлого года молодой человек примкнул к банде, которая занималась таким видом мошенничества.

- Члены преступной группы связывались с потерпевшими пожилого возраста, проживающими на территории Свердловской области и сообщали заведомо ложную информацию о совершении дорожно-транспортного происшествия их родственником, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

От действий группировки пострадали семь пенсионеров, они отдали преступникам порядка 1,3 миллиона рублей. Роль молодого человека заключалась в том, чтобы выезжать к месту проживания пожилых людей и забирать у них деньги.

Городской суд Алапаевска по статье «Мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере» назначил ему пять лет колонии общего режима.