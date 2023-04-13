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НовостиОбщество13 апреля 2023 17:35

В Алапаевске челябинца осудили за обман пенсионеров по схеме «Родственник попал в ДТП»

Теперь он проведет пять лет в колонии общего режима
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
От действий группировки пострадали семь пенсионеров, они отдали преступникам порядка 1,3 миллиона рублей

От действий группировки пострадали семь пенсионеров, они отдали преступникам порядка 1,3 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске осудили 20-летнего челябинца, который обманывал пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Во время разбирательства выяснилось, что в августе прошлого года молодой человек примкнул к банде, которая занималась таким видом мошенничества.

- Члены преступной группы связывались с потерпевшими пожилого возраста, проживающими на территории Свердловской области и сообщали заведомо ложную информацию о совершении дорожно-транспортного происшествия их родственником, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

От действий группировки пострадали семь пенсионеров, они отдали преступникам порядка 1,3 миллиона рублей. Роль молодого человека заключалась в том, чтобы выезжать к месту проживания пожилых людей и забирать у них деньги.

Городской суд Алапаевска по статье «Мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере» назначил ему пять лет колонии общего режима.