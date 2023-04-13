Мужчины проникли в магазин ночью 13 апреля. Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

В Екатеринбурге на ВИЗе двое мужчин пытались обокрасть магазин кухонных принадлежностей. Инцидент произошел ночью 13 апреля на улице Пирогова, 4. Преступление засняли камеры магазина. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Двое молодых людей попытались обчистить магазин, один из них остался на улице, чтобы следить за обстановкой. Другой же проник в торговый зал и попытался вскрыть кассу. Однако у мужчины ничего не вышло. Чтобы не уходить с пустыми руками, он прихватил с собой бутылку сиропа.

- Сработала сигнализация, «Сова» ехала десять минут. Разминулись на две секунды. В конце записи видно, как подъезжает машина, и они бегут, - рассказывает сотрудница магазина.

Ранее в Екатеринбурге задержали рецидивиста, обокравшего сетевой магазин. Мужчина ночью проник в торговый зал и вынес из кассы 4,5 тысячи рублей. Кража произошла еще в октябре прошлого года, однако недавно полицейские поймали преступника. На него завели уголовное дело.

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