В ведомстве сообщили, что под подозрение попали экс-работники системы ФССП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области попытка дать взятку судебному приставу обернулась уголовным делом. В ведомстве сообщили, что под подозрение попали экс-работники системы ФССП. Они предложили действующему сотруднику миллион рублей за совершение определенных действий при исполнении им служебных обязанностей.

- Сотрудник незамедлительно сообщил об этом в отдел собственной безопасности. Злоумышленники были задержаны на месте при попытке передачи взятки. Материалы направлены в Следственный комитет, - уточнили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

В региональном СУ СКР рассказали, что, в марте этого года после передачи части от оговоренной денежной суммы оба фигуранта были задержаны.

- Им предъявлено обвинение статье «Посредничество во взяточничестве в крупном размере, совершенное группой лиц». Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы, - отметили в ведомстве.