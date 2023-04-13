Свердловский зооволонтер спас кошку от стеклянной банки на шее

Снять ловушку было нелегко. Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

Свердловский волонтер спас кошку от ловушки, которую она носила на себе. На шее животного находилось горлышко от стеклянной банки. Информация об этом появилась в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «Вконтакте».

На необычное дело спасатель приехал к одному из подвалов города, там жила кошка. Вооружившись клеткой-котоловушкой попытался поймать кошку, несмотря на то, что та очень недоверчивая.

- Через несколько минут после установки ловушки перед подвальной лазейкой кошка появилась, обошла клетку, пытаясь добраться до приманки - и зашла внутрь. В следующий миг раздался короткий металлический звук - дверца захлопнулась, - сообщает волонтер.

Тогда мужчина смог разглядеть что же из себя представляет «ошейник» животного. На шее у кошки находилось горлышко от стеклянной банки. На удивление, глаза у нее были целые, осколки не повредили ее лицо. Через истерику животное все же позволило снять с себя ловушку. Для этого спасатель воспользовался ножницами по металлу.

Сейчас кошке ищут дом. Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

На данный момент для животного ищут дом, поскольку оно нуждается в помощи. Кошка успокоилась и начала ходить в лоток. Вероятно, когда-то она была домашней. В скором времени животное стерилизуют.

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