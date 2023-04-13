В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют из-за ярмарки выходного дня

Организаторы ярмарки пообещали наличие парковочных мест на ближайших к площади улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге площадь 1905 года перекроют в ближайшие дни из-за ярмарки выходного дня. Известно, что торговые ряды будут работать 15 и 16 апреля, все это время автомобилисты не смогут оставить свои машины в самом центре города.

- Специалисты МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» напоминают, что автомобильная парковка будет закрыта с 00:00 субботы, 15 апреля, до 19:00 воскресенья, 16 апреля, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Организаторы ярмарки пообещали наличие парковочных мест на ближайших к площади улицах. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного по соседству.