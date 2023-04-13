В Екатеринбурге рецидивисту грозит реальный срок за воровство из магазина

Сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к другим похожим преступлениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист ночью влез в магазин и обокрал кассу. Теперь ему грозит реальный срок за содеянное. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Кража произошла еще в октябре 2022 года. Тогда мужчина влез в магазин ночью и вынес из кассы 4,5 тысячи рублей. Сразу после обнаружения пропажи сотрудники магазина обратились в полицию.

- В дальнейшем прибывшие на место происшествия полицейские опросили работников торгового помещения и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника, - рассказали в полиции.

Сотрудникам уголовного розыска удалось найти преступника. Мужчину доставили в дежурную часть, где его опросили. Как оказалось, вором был 35-летний екатеринбуржец, который ни однократно был судим за разбой. Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что потратил деньги на личные нужды. На свердловчанина возбудили уголовное дело, ему грозит реальный срок до пяти лет. На данный момент сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к другим похожим преступлениям.

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