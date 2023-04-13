Свердловские предприниматели начнут распространять свою продукцию на рынке Ирана

Еще в 2022 году Евгений Куйвашев наметил планы по углублению сотрудничества с Ираном Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприниматели Свердловской области начнут распространять свою продукция на рынке Ирана. Десять компаний отправятся в страну с бизнес-миссией. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Поездка состоится 27 мая при поддержке власти региона. Она пройдет в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Еще в 2022 году губернатор области Евгений Куйвашев наметил планы по углублению сотрудничества. В особенности сторонам интересна реализация проектов в сфере энергетике, лесной промышленности, сфере IT, медицине, образовании.

- Во время визита представители компаний посетят местные предприятия, для них подберут потенциальных иностранных партнеров, с которыми они проведут переговоры, а также для них организуют встречи с представителями органов власти в соответствии с профилем компании, – отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Делегация будет состоять из представителей производства теплоизоляционных покрытий, радиоактивных изотопов, машиностроительного завода, создатель роботизированного инструмента, представитель Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов и другие предприниматели.

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