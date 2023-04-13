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НовостиОбщество13 апреля 2023 14:55

Госавтоинспекция обратилась к уральским водителям из-за снегопада

На дорогах могут образовываться снежные накаты и гололедица
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По данным синоптиков, в регионе прогнозируют выпадение смешанных осадков, а также существенное снижение температуры

По данным синоптиков, в регионе прогнозируют выпадение смешанных осадков, а также существенное снижение температуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к водителям из-за резкого ухудшения погоды. По данным синоптиков, в регионе прогнозируют выпадение смешанных осадков, а также существенное снижение температуры ночью, из-за этого на дорогах могут образовываться снежные накаты и гололедица.

- Призывает владельцев машин выбирать пониженный скоростной режим и отказаться от опасных маневров, быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения. Автомобилистам, которые уже сменили шины на летние, необходимо отказаться от поездок, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Свердловской области в середине апреля неожиданно выпал снег. Фото и видео с белоснежными хлопьями поделились жители Нижнего Тагила и Невьянска.

По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, атмосферный фронт пройдет с сильным похолоданием и осадками.