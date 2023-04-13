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НовостиОбщество13 апреля 2023 14:33

В Екатеринбурге местная жительница украла крупную сумму с найденной кредитки

В полицию обратилась 43-летняя женщина, которая обнаружила списание 34 тысяч рублей со своей карты
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Девушка призналась, что потратила чужие деньги на личные нужды

Девушка призналась, что потратила чужие деньги на личные нужды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 31-летняя местная жительница нашла на улице банковскую карту, не стала возвращать ее владельцу и потратила с нее крупную сумму. В полицию обратилась 43-летняя женщина, она рассказала, что потеряла кредитку, а позже обнаружила списание 34 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили подозреваемую в хищении и задержали. Ей оказалась ранее несудимая екатеринбурженка. При опросе она созналась в содеянном и пояснила полицейским, что нашла «пластик» на улице Ирбитской, в районе дома № 8, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Девушка призналась, что потратила чужие деньги на личные нужды. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы.