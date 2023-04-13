В Екатеринбурге местная жительница украла крупную сумму с найденной кредитки

Девушка призналась, что потратила чужие деньги на личные нужды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 31-летняя местная жительница нашла на улице банковскую карту, не стала возвращать ее владельцу и потратила с нее крупную сумму. В полицию обратилась 43-летняя женщина, она рассказала, что потеряла кредитку, а позже обнаружила списание 34 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили подозреваемую в хищении и задержали. Ей оказалась ранее несудимая екатеринбурженка. При опросе она созналась в содеянном и пояснила полицейским, что нашла «пластик» на улице Ирбитской, в районе дома № 8, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Девушка призналась, что потратила чужие деньги на личные нужды. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы.