Он станет одной из площадок Международного фестиваля студенческого спорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга открылся современный дворец дзюдо. Он станет одной из площадок Международного фестиваля студенческого спорта. Четырехэтажное здание стилизовано традиционную японскую архитектуру: основной зал рассчитан на четыре татами.

- Площадь объекта – почти 17 тысяч квадратных метров. Также есть тренировочный зал и много сопутствующих помещений: раздевалки, кафе, медчасть, пресс-центр и другие. Наблюдать за спортсменами можно будет с удобных трибун, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что фестиваль университетского спорта пройдет в уральской столице с 19 по 31 августа.

Ранее в Екатеринбурге официально открыли Дворец водных видов спорта. Площадь дворца – почти 62 тысячи квадратных метров. В это пространство вместились три профессиональных бассейна и один детский. На трибуны одновременно поместятся 5 289 человек.