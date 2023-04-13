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НовостиОбщество13 апреля 2023 13:59

В Академическом районе Екатеринбурга открылся современный дворец дзюдо

Он станет одной из площадок Международного фестиваля студенческого спорта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Он станет одной из площадок Международного фестиваля студенческого спорта

Он станет одной из площадок Международного фестиваля студенческого спорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга открылся современный дворец дзюдо. Он станет одной из площадок Международного фестиваля студенческого спорта. Четырехэтажное здание стилизовано традиционную японскую архитектуру: основной зал рассчитан на четыре татами.

- Площадь объекта – почти 17 тысяч квадратных метров. Также есть тренировочный зал и много сопутствующих помещений: раздевалки, кафе, медчасть, пресс-центр и другие. Наблюдать за спортсменами можно будет с удобных трибун, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что фестиваль университетского спорта пройдет в уральской столице с 19 по 31 августа.

Ранее в Екатеринбурге официально открыли Дворец водных видов спорта. Площадь дворца – почти 62 тысячи квадратных метров. В это пространство вместились три профессиональных бассейна и один детский. На трибуны одновременно поместятся 5 289 человек.