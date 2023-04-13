В Екатеринбурге местная жительница потеряла 1,3 миллиона, поверив телефонным мошенникам

Доверчивая женщина согласилась на условия мошенников и даже купила смартфон для установки специального приложения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 43-летняя местная жительница, которая работает инженером, потеряла 1,3 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Как оказалось, неизвестные убедили женщину оформить на себя несколько кредитов.

Пострадавшая рассказала, что ей позвонили с незнакомого номера и рассказали о том, что на ее имя выдан автокредит на 1,3 миллиона рублей.

- Женщина ответила, что никаких данных никому не передавала. После этого лжеспециалист заявила о необходимости аннулировать данную заявку путем оформления дублирующего займа на аналогичную сумму и внесения данных средств на «защищенный» счет, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Доверчивая женщина согласилась и даже купила смартфон для установки специального приложения.

- Далее заявительница через банкомат с поддержкой NFC, приложив смартфон c Pay-сервисом к сканеру, ввела пин-код, после чего несколькими операциями перечислила на данную карту почти 1,3 миллиона, - добавили в полиции.

Только после перечисления такой суммы женщина заподозрила неладное, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».