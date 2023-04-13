На участке трассы «Екатеринбург – Пермь» ограничат движение транспорта в обе стороны

14 апреля там будет проходить демонтаж пролетного строения моста над железнодорожными путями Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 200-м километре трассы «Екатеринбург – Пермь» 14 апреля введут часовой перерыв для движения транспорта в обе стороны, ограничения будут действовать с 16:10 до 17:10. В это время там будет проходить демонтаж пролетного строения моста над железнодорожными путями.

- Время технологического окна инициировано железнодорожниками и рассчитано с учетом движения железнодорожного транспорта, чтобы не препятствовать проезду поездов ближнего и дальнего следования, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Дорожники рассказали, что обо всех изменениях обстановки сообщат заблаговременно, информация будет отображаться и в навигаторах.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на несколько дней перекроют движение в районе дома № 2в на улице Полковой. Ограничения, которые введут специалисты АО «Екатеринбурггаз», будут действовать с 24 по 28 апреля.