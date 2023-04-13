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НовостиОбщество13 апреля 2023 13:01

На участке трассы «Екатеринбург – Пермь» ограничат движение транспорта в обе стороны

14 апреля там будет проходить демонтаж пролетного строения моста над железнодорожными путями
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
14 апреля там будет проходить демонтаж пролетного строения моста над железнодорожными путями

14 апреля там будет проходить демонтаж пролетного строения моста над железнодорожными путями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 200-м километре трассы «Екатеринбург – Пермь» 14 апреля введут часовой перерыв для движения транспорта в обе стороны, ограничения будут действовать с 16:10 до 17:10. В это время там будет проходить демонтаж пролетного строения моста над железнодорожными путями.

- Время технологического окна инициировано железнодорожниками и рассчитано с учетом движения железнодорожного транспорта, чтобы не препятствовать проезду поездов ближнего и дальнего следования, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Дорожники рассказали, что обо всех изменениях обстановки сообщат заблаговременно, информация будет отображаться и в навигаторах.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на несколько дней перекроют движение в районе дома № 2в на улице Полковой. Ограничения, которые введут специалисты АО «Екатеринбурггаз», будут действовать с 24 по 28 апреля.