В СК прокомментировали задержание начальника ГИБДД в Ивделе

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Следственном комитете прокомментировали задержание начальника ГИБДД в Ивделе. 35-летнему полицейскому предъявление обвинение за получение взятки в крупном размере. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

- Вечером 11 апреля обвиняемый получил от гражданина деньги за непринятие мер по привлечению к административной ответственности лиц, допустивших нарушения правил дорожного движения, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, представитель ОВД Ивделя подозревается в получении взятки в размере 120 тысяч рублей.

- При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - добавил полковник Горелых.