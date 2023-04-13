Раки, Львы и Скорпионы чаще всего покупают квартиры в Екатеринбурге

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Оказалось, что в Екатеринбурге больше всего квартир покупают Раки (12%), за ними следуют Львы (11%), а третью строчку делят Весы и Скорпионы (по 10% каждый). Меньше всего недвижимости в Екатеринбурге приобретают Рыбы (4%).

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

В Москве наибольшая доля спроса приходится на Рыб (16%) и Дев (14%), а третью строчку делят Скорпионы и Весы (по 12% соответственно). Меньше всего среди покупателей квартир Раков (3%) и Водолеев (1%).

В Санкт-Петербурге лидер тот же – Рыбы (17% спроса), на втором месте, в отличие от Москвы, Водолеи (13%), а третью позицию занимают Тельцы (11%). А вот вошедшие в первую тройку московского рейтинга Скорпионы в Петербурге делят последнее место с Овнами и формируют всего по 4% совокупного спроса каждый.

В Тюмени тройку лидеров формируют Тельцы (13%), Девы (12%) и Козероги (11%), тогда как Рыбы, лидер московского и петербургского рейтингов, расположились на предпоследней строчке списка с долей в 6%, а меньше всего квартир в Тюмени покупают Весы (5%).

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Совокупно во всех городах, проанализированных в исследовании, рейтинг знаков зодиака выглядит следующим образом: Тельцы (11%), Девы (10%) и Козероги (9%) формируют топ-3 рейтинга, а реже всего квартиры покупают Весы (6%).

Кроме того, аналитики «Страны» выяснили, что однокомнатные квартиры чаще всего покупают Рыбы (30%), Водолеи (30%), Козероги (22%) и Овны (14%), тогда как остальные знаки зодиака редко выбирают этот формат квартир.

Двухкомнатные квартиры предпочитают Тельцы (21%), Раки (19%), Близнецы (19%), Львы (19%), Овны (11%) и Девы (6%). Трехкомнатные лоты чаще всего приобретают Скорпионы (27%), Весы (24%), Стрельцы (21%) и Девы (20%).

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