Во время испытаний все оперативные службы переводятся на особый режим работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Березовском тепловые сети проверят кипятком. На несколько часов температура воды в магистралях повысится до 115 градусов и будет подаваться во внутридомовые системы по «зимнему графику».

- С 08:00 до 16:00 часов 25 апреля Екатеринбургская теплосетевая компания проводит испытания трубопроводов максимальной температурой, предусмотренные правилами технической эксплуатации тепловых сетей, - рассказали в пресс-службе ЕТК. - Испытания тепловых сетей - одно из обязательных мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

В Екатеринбурге испытают магистральные и распределительные тепловые сети в Кировском, Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском районах, микрорайонах Ботанический и Синие Камни.

На время испытаний батареи и горячую воду отключат в детских учреждениях и больницах. Также отключить должны жилые дома с неисправными системами регулирования.

Во время испытаний все оперативные службы переводятся на особый режим работы.

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