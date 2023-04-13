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НовостиОбщество13 апреля 2023 11:01

В Екатеринбурге и Березовском тепловые сети проверят кипятком

На несколько часов температура воды в магистралях повысится до 115 градусов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Во время испытаний все оперативные службы переводятся на особый режим работы

Во время испытаний все оперативные службы переводятся на особый режим работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Березовском тепловые сети проверят кипятком. На несколько часов температура воды в магистралях повысится до 115 градусов и будет подаваться во внутридомовые системы по «зимнему графику».

- С 08:00 до 16:00 часов 25 апреля Екатеринбургская теплосетевая компания проводит испытания трубопроводов максимальной температурой, предусмотренные правилами технической эксплуатации тепловых сетей, - рассказали в пресс-службе ЕТК. - Испытания тепловых сетей - одно из обязательных мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

В Екатеринбурге испытают магистральные и распределительные тепловые сети в Кировском, Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском районах, микрорайонах Ботанический и Синие Камни.

На время испытаний батареи и горячую воду отключат в детских учреждениях и больницах. Также отключить должны жилые дома с неисправными системами регулирования.

Во время испытаний все оперативные службы переводятся на особый режим работы.

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