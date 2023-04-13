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НовостиОбщество13 апреля 2023 10:08

В Свердловской области зарегистрирован первый случай заболевания вирусным энцефалитом

Клещ укусил не привитого мужчину
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В 2022 году диагноз «клещевой вирусный энцефалит» был подтвержден у 188 жителей Свердловской области

В 2022 году диагноз «клещевой вирусный энцефалит» был подтвержден у 188 жителей Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зарегистрирован первый в 2023 году случай заболевания вирусным энцефалитом. Клещ укусил не привитого мужчину из Березовского городского округа.

- После укуса клеща мужчина за медицинской помощью не обращался, на клещевые инфекции клеща не исследовал, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

По данным санврачей, в 2022 году диагноз «клещевой вирусный энцефалит» был подтвержден у 188 жителей Свердловской области.

Ранее мы писали, что в Свердловской области растет число пострадавших от укусов клещей. К 10 апреля за медицинской помощью обратились уже 303 человека, треть из них - это дети.

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