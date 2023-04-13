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НовостиПолитика13 апреля 2023 10:06

Михаил Мишустин прибыл в Тюмень

Глава российского правительства посетит несколько мест
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Российский премьер прибыл с рабочим визитом в Тюмень

Российский премьер прибыл с рабочим визитом в Тюмень

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 13 апреля, глава федерального правительства Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Тюмень. Об этом сообщает портал «Ямал 1».

В Тюмени премьер-министр встретится с губернатором Тюменской области Александром Моором, посетит физико-математическую школу, побывает на одном из ведущих промышленных предприятий региона и в лабораторно-исследовательском центре.

Вместе с Михаилом Мишустиным все перечисленные учреждения посетят министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр высшего образования и науки Валерий Фальков.