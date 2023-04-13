Самолет «Уральских авиалиний», летевший в Екатеринбург, совершил аварийную посадку в Сибири

Самолет летел по направлению Хабаровск-Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет «Уральских авиалиний», который летел из Хабаровска в Екатеринбург совершил вынужденную посадку. Инцидент произошел утром, 12 апреля. Об этом сообщет telegram-канал Aviaincident.

Причиной для экстренной посадки стало плохое самочувствие одной из пассажирок. На борту сознание потеряла 80-летняя женщина. После этого самолет был посажен на запасной аэродром Томска.

В пресс-службе компании «Уральские авиалинии» пожтвердили «КП-Екатеринбург» факт произошедшего. Однако, подробности вынужденной посадки не стали разглашать. Ранее воздушное судно «Уральских авиалиний» совершило аварийную посадку из-за лопнувших колес. Самолет летел из Душанбе в Иркутск. В дело вмешалась свердловская транспортная прокуратура и провела проверку.

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