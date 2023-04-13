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НовостиОбщество13 апреля 2023 9:39

Нижний Тагил засыпало снегом

13 апреля в Нижнем Тагиле прошел снегопад
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Нижний Тагил засыпало снегом

Нижний Тагил засыпало снегом

Фото: Лев ИСТОМИН

В четверг, 13 апреля, Нижний Тагил неожиданно засыпало снегом. Осадки в городе начались в обед, когда на часах было 13 часов. В это время в Тагиле сильно похолодало, снегопад сопровождался ветром с порывами до 6 метров в секунду.

По данным издания TagilCity.ru, снег прошел во всех районах города. Ночью в городе ожидается похолодание до -11 градусов. В пятницу в городе ожидается минусовая температура.

Напомним, что в Свердловской области действует предупреждение от МЧС о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду.

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