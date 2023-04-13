В Нижнем Тагиле снизилось число преступлений

Раскрываемость по убийствам в Нижнем Тагиле - 100% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле постепенно снижается преступность. Так, за первый квартал 2023 года в городе число преступлений снизилось на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Всего по итогам трех месяцев здесь зарегистрировали 1287 преступлений. Об этом пишет издание ТагилЛАЙФ.

Также на протяжении нескольких последних лет в городе снижается число тяжких преступлений. Так, причинение тяжкого вреда здоровью снизилось на 20% до 12 случаев, число разбоев до 1 (на 80%), число краж на 2-% (359 случаев), фактов изнасилования не зафиксировано.

Раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбои и угоны машин – 100%.