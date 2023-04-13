Студенты Уральского радиотехнического колледжа требуют отправить директора в отставку

Студенты создали петицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова требуют отправить директора в отставку. Они создали петицию. К ситуации подключилась прокуратура. Сотрудники ведомства проводят проверку.

- Будет дана юридическая оценка действиям руководителя колледжа на предмет соблюдения законодательства об образовании, трудового законодательства, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Сообщается, что студенты пожаловались на закрытие различных секций в колледже, на ненадлежащие условия проживания в общежитиях и нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru