Continent Express переехал в beeline cloud

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Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) обеспечил миграцию бизнес-критичных сервисов агентства делового туризма Continent Express.

Continent Express работает в индустрии делового туризма с 1997 года и помогает корпоративным клиентам оптимизировать расходы на деловые поездки с помощью экспертизы, ИТ-продуктов, интеграции и полной автоматизации командировочного процесса.

Чтобы повысить уровень защиты своей инфраструктуры, компания приняла решение перенести критичные бизнес-приложения в билайн облако. Continent Express требовалась не только площадка для размещения ИТ-инфраструктуры, но и сильная команда экспертов, которая могла бы перенести в облако бизнес-критичные сервисы и обеспечить надежный канал связи между филиалами в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске и других регионах.

Реализация проекта проходила в несколько этапов: сперва команда билайна перенесла в облако наиболее чувствительные к простою сервисы (1С и другие финансовые приложения), затем была произведена миграция бэк-офисной системы и сетевой инфраструктуры. Завершающим этапом стал перенос вторичных сервисов (хранилища с некритичными данными, внутренних информационных систем и терминальных серверов).

Директор по продуктам beeline cloud Александр Михалюк:

«Особое внимание при выполнении этого проекта уделялось вопросам информационной безопасности (ИБ). Мы провели профессиональный аудит и сформировали план необходимых мероприятий по формированию актуальной ИБ-обвязки: установили и настроили антивирусное решение, внедрили межсетевые экраны нового поколения (NGFW) и обеспечили настройку сетевых подключений и файрволов».

ИТ-директор Continent Express Дмитрий Степанов:

«Специалисты команды билайна были готовы погружаться в нюансы работы наших ИТ-систем и решать нетривиальные задачи. Там, где нашей собственной экспертизы не хватало, оперативно подключались коллеги со стороны провайдера, в том числе узкоспециализированные — например, ИБ-специалисты, инженеры, администраторы. Именно благодаря их готовности разбираться в особенностях нашей корпоративной инфраструктуры удалось реализовать проект в поставленные сроки».

Таким образом, миграция в облако прошла в очень сжатые сроки и с минимальным окном простоя. Специалисты билайн перенесли критически значимую часть ИТ-инфраструктуры, обеспечили надежный канал связи между ЦОД и офисом Continent Express, а также реализовали защиту от кибератак.

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