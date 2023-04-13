Жительницу Каменска-Уральского наказали за то, что она водила больного ребенка в садик

Врачи советовали лечить ребенка дома, но родители проигнорировали эти слова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Каменск-Уральский вынесли предупреждение женщина, которая водила больного ребенка в детский сад. Об этом пишет портал KU66.RU.

В январе 2023 года санитарные врачи провели расследование из-за распространения острой кишечной инфекции в детском саду. Оказалось, что мать одного из воспитанников накануне ЧП обращался к врачам из-за сильной многократной рвоты у ребенка.

Медики диагностировали у ребенка пищевое отравление, и рекомендовали лечить его амбулаторно. Но родители это предписание проигнорировали и отправили малыша в детский сад, после чего там заболели другие дети.

Женщину привлекли по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ и вынесли ей предупреждение.