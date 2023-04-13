Юным уральцам помогут в фонде «Круг добра»

Фонд расширил перечень орфанных заболеваний, лечение которых теперь финансирует Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фонд «Круг добра» расширяет свои возможности в помощи детям о орфанными заболеваниями. Недавно руководство фонда решило помочь детям с миелопатией шейного отдела спинного мозга и зависимостью от аппарата ИВЛ.

Для этого специалисты будут использовать стимулятор диафрагмального нерва MARK IV, который уже включен в перечень закупок фонда. Теперь число орфанных заболеваний, лечение которых финансируется фондом, достигло 71.

По данным ИА «Уральский меридиан», фондом одобрен новый метод лечения детей с синдромом удлиненного интервала QT и катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардией. Он станет доступен детям благодаря финансированию фонда. Это третий вид кардиологической помощи, который фонд сможет оплачивать.