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НовостиОбщество13 апреля 2023 7:58

Лесной пожар в природном парке «Бажовские места» потушен

Возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности местными жителями
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В природном парке на болотистой местности горела сухая трава

В природном парке на болотистой местности горела сухая трава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лесной пожар в природном парке «Бажовские места» потушен. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. С огнем боролись больше 20 специалистов Уральской авиалесоохраны и МЧС.

- Чтобы не допустить распространение огня, с помощью тракторов и бульдозеров специалисты проложили минерализованную полосу, - рассказал - говорит директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин. - При прокладке минерализованной полосы снимается горючий верхний слой до земли, то есть до минерального слоя, который не горит.

Напомним, в природном парке на болотистой местности горела сухая трава. Возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности местными жителями.

Всего 12 апреля в Свердловской области действовало 14 лесных пожаров, из них десять возгораний ликвидировано и три локализовано.

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