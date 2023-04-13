В Екатеринбурге нападение толпы подростков на детей попало на видео

Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге, 12 апреля, толпа подростков избила двух детей. Ожесточенный конфликт попал на записи с камер наблюдения. Ролик опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Мой Пионерский и Втузгородок (Екатеринбург)». На кадрах видно, как толпа подростков окружает ребенка. А затем, один из участников конфликта наносит ему удары с кулака.

По версии очевидцев, нападение произошло из-за того, что подростки пожелали забрать у двух детей деньги. Также свидетели конфликта уверяют, что во время драки подростки размахивали ножом и использовали баллончик.

Однако, в полиции Екатеринбурга применение опасных предметов не подтвердили. Также полицейские взяли на контроль произошедшую драку. Делом подростов, которые били детей, уже заинтересовался региональный СК. Следователи уже проводят проверку по факту случившегося и опрашивают возможных очевидцев конфликта.

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