СК начал проверку после драки подростков с детьми в Екатеринбурге

В полиции сообщали, что опасных предметов подростки не использовали
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге следственный комитет проверит подростков, которые избили двух детей, 12 апреля. По словам очевидцев драки, подростки выпрашивали у мальчиков деньги.
Свидетели конфликта также утверждали, что детям угрожали газовым баллончиком, а также ножом. В пресс-группе полиции сообщали, что нападавшие во время конфликта не применяли опасные предметы.
- Сотрудниками регионального СК организована проверка сообщения о том, что в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга четверо подростков вступили в конфликт с группой детей. В ходе выясняются обстоятельства инцидента, а также степень тяжести вреда, причинённого здоровью подростков. Следователи устанавливают и опрашивают возможных очевидцев, - сообщает пресс-служба следственного комитета по Свердловской области.
По итогам проверочных мероприятий конфликту будет дана правовая оценка.
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