На южном подъезде к Нижнему Тагилу заработают камеры видеонаблюдения

Камеры начнут работать с 17 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

На южном подъезде к Нижнему Тагилу с 13 по 15 километр с 17 апреля начнет работать стационарный комплекс фиксации нарушений ПДД.

- Водители должны быть внимательными и не нарушать Правила дорожного движения не только в местах, где несут службу сотрудники правопорядка и установлена фотовидеофиксация, но и по всему маршруту движения, - рассказали в Нижнетагильском отделе пропаганды Госавтоинспекции.

В ГИБДД отметили, что камеры установят в целях профилактики дорожно - транспортных происшествий. По их данным, на этом участке дороги выросло количество аварий.

Кроме того, в ГИБДД сообщили, что на участке обнаружили во время обследования неудовлетворительные дорожные условия - колейность. Водителей просят руководствоваться установленными временными дорожными знаками, учитывая все возможные неблагоприятные факторы.

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