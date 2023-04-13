Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд назначил дату рассмотрения уголовного дела Евгения Ройзмана*. Экс-мэр Екатеринбурга обвиняется в дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 ч.1 УК РФ).
- Рассмотрение уголовного дела в отношении Е.В.Ройзмана* в Октябрьском районном суде Екатеринбурга назначено на 26 апреля на 11:00, - сообщили в Октябрьском суде.
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-мэра Екатеринбурга.
По версии следствия, преступление было совершено 1 июля 2022 года. В тот день Евгений Ройзман* провел в прямом эфире выступление «в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта».
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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