Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд назначил дату рассмотрения уголовного дела Евгения Ройзмана*. Экс-мэр Екатеринбурга обвиняется в дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 ч.1 УК РФ).

- Рассмотрение уголовного дела в отношении Е.В.Ройзмана* в Октябрьском районном суде Екатеринбурга назначено на 26 апреля на 11:00, - сообщили в Октябрьском суде.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-мэра Екатеринбурга.

По версии следствия, преступление было совершено 1 июля 2022 года. В тот день Евгений Ройзман* провел в прямом эфире выступление «в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта».

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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