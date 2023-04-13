Пассажирам первой субботней «Ласточки» Екатеринбург – Каменск-Уральский предложит бесплатную экскурсию

Фото: пресс-служба СвЖД

15 апреля по случаю запуска дополнительного субботнего рейса «Ласточки» Екатеринбург – Каменск-Уральский, пассажиры поезда смогут принять участие в пешеходных экскурсиях в Каменске-Уральском. Для этого достаточно предъявить билет на первый рейс «Ласточки» №7082 и заранее пройти онлайн регистрацию на сайте Центра развития туризма Каменска-Уральского.

В 11:30 на железнодорожном вокзале Каменска-Уральского (у памятника «Паровоз») пассажиров будут ждать профессиональные экскурсоводы, которые проведут их по одному из двух маршрутов:

Экскурсия «Исторический Каменск». Участники отправятся в исторический центр города – на Соборную площадь. В ходе прогулки узнают историю первого на Урале железоделательного завода и поймут, как Каменск из заводского поселка превратился в крупный промышленный город. Полюбуются памятниками архитектуры в Старом Каменске и увидят современный центр города. Продолжительность 1,5-2 часа.

Гостям города предложат бесплатную пешеходную экскурсию. Фото: пресс-служба СвЖД

Экскурсия «Пешком по центру». Маршрут пройдет по проспекту Победы от вокзала до центра города. Дома здесь «выросли» в 50-60 годах прошлого столетия. Во время прогулки туристы узнают, как уличные часы на столбах спасали законопослушных горожан от хулиганов, посмотрят на оставшиеся символы СССР, которые еще можно встретить на жилых домах, и на одну из «фишек» Каменска, которая связана с вождем мирового пролетариата. Продолжительность 1,5 часа.

Кроме того, по субботам по билету на «Ласточку» №7082 можно будет получить скидку на посещение Краеведческого музея и Выставочного зала. Вместо двух входных билетов пассажир заплатит только за один.

Напомним, дополнительный пригородный электропоезд «Ласточка» №7082 Екатеринбург – Каменск-Уральский назначен на летний период и будет курсировать по субботам с 15 апреля по 14 октября. Отправление из Екатеринбурга в 09:41 (время местное), прибытие в Каменск-Уральский в 11:14. Обратно туристы смогут возвращаться на рейсе «Ласточки» №7085 Каменск-Уральский – Екатеринбург (отправление в 15:47) или на других пригородных поездах.

Оформить проездные документы на «Ласточки» можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания». Продажи начинаются за 10 суток до даты отправления поезда. При посадке в вагон помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.