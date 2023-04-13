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НовостиНедвижимость13 апреля 2023 6:04

Жители Екатеринбурга жалуются на замену тополей

Горожане недовольны ликвидацией старых деревьев
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Горожане часто высказывают недовольство из-за замены деревьев

Горожане часто высказывают недовольство из-за замены деревьев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга регулярно жалуются на замену тополей на улицах уральской столицы. Об этом на встрече с представителями ряда изданий заявил заместитель главы города по вопросам транспорта и благоустройства Алексей Бубнов.

- Очень большое противодействие идёт со стороны самих горожан при смене деревьев. Некоторые чуть ли не как личное оскорбление воспринимают замену одного дерева другим. Взяли, спилили тополя на улице Грибоедова на Химмаше, высадили маленькие деревья. Люди говорят, «когда они вырастут, меня уже в живых не будет, оставьте все как есть», - рассказал Бубнов.

По его словам, через средства массовой информации нужно объяснять людям, что в Екатеринбурге нужно менять тополя, которые представляют опасность. И то, что в целом город нуждается в обновлении флоры.