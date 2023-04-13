Замглавы Екатеринбурга извинился за хамство кондукторов и водителей автобусов

Алексей Бубнов заявил, что с хамством кондукторов и водителей будут бороться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов извинился за хамство кондукторов и водителей автобусов и заявил, что городские власти задумались о проведении для них курсов вежливости.

- Можно, наверное, организовать и курсы вежливости, - заявил вице-мэр. - К сожалению, случаи хамства в общественном транспорте бывают, но они не носят массовый характер. Приношу горожанам извинения. Будем работать с этим.

Отметим, что конфликты между водителями и кондукторами с пассажирами происходят регулярно. Так, например, в ноябре в Екатеринбурге кондуктор вытолкала из маршрутки мужчину, не оплатившего проезд. У него не оказалось с собой наличных денег, а карта по какой-то причине не сработала, хотя, как заверил пассажир, деньги на ней были.

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