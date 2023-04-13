В Екатеринбурге в 2023 году заменят 40 светофоров

В Екатеринбурге продолжают менять светофоры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2023 году заменят 30-40 светофоров. Работы будут вестись параллельно с ремонтом дорог в летний период. Об этом рассказал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства Алексей Бубнов.

- Параллельно с ремонтом дорог около 30-40 светофоров будем менять, - сказал Бубнов.

Также зам главы города рассказал о грядущем ремонте дорог в Екатеринбурге. В городе протяженность улично-дорожной сети составляет 1500 километров. Сейчас ведутся подготовительные работы к ремонту отдельных участков, пока идет ямочный ремонт.

- Это необходимость временная. Понимаем что это не ремонт. Как только позволит погода, будем ремонтировать. Асфальтовые заводы уже начали работать, - заверил корреспондента «КП-Екатеринбург» Алексей Бубнов.