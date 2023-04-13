В мэрии Екатеринбурга довольны работой квартальных

В администрации города положительно оценили труд квартальных
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В мэрии Екатеринбурга положительно оценивают работу квартальных, следящих за порядком и чистотой в микрорайонах уральской столицы.
- У нас квартальные под эгидой администрации района находятся. Работают эффективно. Но резко выросло количество обращений и люди не успевают ответить, - рассказал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства Алексей Бубнов.
При этом, сами горожане жалуются, что квартальные не всегда реагируют на просьбы квартальных.
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