К зданию съехались экстренные службы Фото: читатель КП
Возле БЦ «Рубин» в Екатеринбурге нашли предмет, похожий на гранату. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».
- Опасный предмет заметили возле «Бургер Кинга» на перекрестке Малышева - 8 марта, - рассказали в сообществе.
Сообщается, что из БЦ «Рубин» эвакуировали людей. На место приехали экстренные службы.
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу «КП-Екатеринбург» обещали прокомментировать произошедшее позже.
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