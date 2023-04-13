К зданию съехались экстренные службы Фото: читатель КП

Возле БЦ «Рубин» в Екатеринбурге нашли предмет, похожий на гранату. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

- Опасный предмет заметили возле «Бургер Кинга» на перекрестке Малышева - 8 марта, - рассказали в сообществе.

Сообщается, что из БЦ «Рубин» эвакуировали людей. На место приехали экстренные службы.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу «КП-Екатеринбург» обещали прокомментировать произошедшее позже.

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