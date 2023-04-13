Евгений Куйвашев поручил отремонтировать поликлинику в Сысерти

К поликлинике прикреплены почти 34 тысячи местных жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после личного приема граждан поручил отремонтировать поликлинику в Сысерти. Об этом его попросила местная жительница, пенсионерка Нина Рощина.

- По поручению губернатора уже весной здесь должен начаться капитальный ремонт, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Во время ремонта рабочие, в том числе приведут в порядок фасад и входную группу, отремонтируют эвакуационные выходы, заменят двери, окна и полы, а также смонтируют подъемник и другое оборудование для маломобильных пациентов. Закончить работы планируется к концу года.

Поликлиника расположена в двухэтажном здании 1991 года постройки. К ней прикреплены почти 34 тысячи местных жителей.

Всего губернатор рассмотрел сегодня шесть обращений жителей региона.

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