Евгений Куйвашев поручил отремонтировать поликлинику в Сысерти

К поликлинике прикреплены почти 34 тысячи местных жителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после личного приема граждан поручил отремонтировать поликлинику в Сысерти. Об этом его попросила местная жительница, пенсионерка Нина Рощина.
- По поручению губернатора уже весной здесь должен начаться капитальный ремонт, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
Во время ремонта рабочие, в том числе приведут в порядок фасад и входную группу, отремонтируют эвакуационные выходы, заменят двери, окна и полы, а также смонтируют подъемник и другое оборудование для маломобильных пациентов. Закончить работы планируется к концу года.
Поликлиника расположена в двухэтажном здании 1991 года постройки. К ней прикреплены почти 34 тысячи местных жителей.
Всего губернатор рассмотрел сегодня шесть обращений жителей региона.
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