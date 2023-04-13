В Нижнем Тагиле завершили поиски подростка, нуждающегося в медицинской помощи

Мальчика искали сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле завершили поиски 14-летнего подростка, нуждающегося в медицинской помощи. Мальчик ушел из дома 11 апреля и не вернулся. Сотрудники полиции обнаружили его на Красном Камне, он гулял возле кинотеатра. Он сообщил, что провел ночь в подъезде одного из домов.

- С наступлением теплой погоды несовершеннолетние любители бесцельного времяпровождения часто выбирают подъезды домов для ночевки, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское». - Сотрудники полиции обращаются с просьбой к тагильчанам сообщать в органы внутренних дел информацию, если заметили в подъезде дома неизвестных вам подростков, которые не проживают с вами рядом.

Напомним, к сотрудникам полиции обратилась мама подростка. Ранее он уже уходил из дома. Из-за этого его поставили на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru