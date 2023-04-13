В Екатеринбурге Mercedes насмерть сбил пешехода

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге Mercedes насмерть 37-летнего сбил пешехода. ДТП произошло 12 апреля в 23:40 на перекрестке ул. 2 Новосибирская и Палисадная.

- По предварительной информации, водитель автомашины Mercedes-Benz, двигаясь по ул. 2 Новосибирская со стороны пер. Малахитовый в сторону ул. Палисадная, совершил наезд на пешехода, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем иномарки находился 28-летний мужчина. По факту ДТП проводится расследование.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть особо внимательными, соблюдать дистанцию, скоростной режим, правила проезда перекрестка, а также предоставлять преимущество в движении пешеходам.

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