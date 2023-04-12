Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений благословил миссию. Фото: Фонд святой Екатерины

Свердловские паломники на спецборте отправились в Иерусалим. Цель визита – доставить частицу Благодатного огня из Храма Гроба Господня на Урал. Об этом сообщили Фонд святой Екатерины.

В аэропорту Кольцово митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений благословил миссию. Ее возглавил старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло. Это уже 20 поездка священнослужителя в Иерусалим.

- Возможность прикоснуться к этим святыням перед Пасхой — это огромная милость Божья. У кого-то такое бывает один раз в жизни. Большая радость, что, несмотря на сложные обстоятельства, наши благотворители находят возможность отправить паломников на Святую землю, - отметил владыка.

Священнослужители смогут увидеть воочию главное чудо схождение Благородного огня. Это произойдет в канун Пасхи. Сама святыня является символом жизни и победу света над тьмой. Уже 15 апреля Огонь доставят на Урал в Свято-Троицкий кафедральный собор.

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