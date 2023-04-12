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НовостиОбщество12 апреля 2023 18:46

Екатеринбуржец может получить реальный срок за украденный сотовый телефон

На мужчину завели уголовное дело
Дарья ЧИПУРИНА
На мужчину возбудили уголовное дело за грабеж

На мужчину возбудили уголовное дело за грабеж

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Екатеринбурга может отправиться в тюрьму за украденный телефон. Мужчина отобрал мобильный у прохожего на улице. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Накануне в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что на него напали на улице Вокзальная и отобрали телефон. После этого злоумышленник поспешил скрыться.

- Сыщики уголовного розыска отдела полиции № 11 совместно с коллегами из городского УМВД провели оперативно-розыскные мероприятия, установили личность подозреваемого в хищении смартфона и задержали, - рассказали в полиции.

Как оказалось, телефон у прохожего отобрал 40-летний рецидивист из Екатеринбурга. Ранее мужчина уже отбывал наказание за кражи. Во время допроса свердловчанин сознался в содеянном и признался, что продал украденное имущество.

На мужчину возбудили уголовное дело за грабеж. За совершение преступления екатеринбуржец может получить реальный срок до четырех лет. На данный момент полицейские проверяют мужчину на причастность к другим похожим преступлениям на территории города.

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