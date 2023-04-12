Екатеринбуржец может получить реальный срок за украденный сотовый телефон

На мужчину возбудили уголовное дело за грабеж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Екатеринбурга может отправиться в тюрьму за украденный телефон. Мужчина отобрал мобильный у прохожего на улице. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Накануне в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что на него напали на улице Вокзальная и отобрали телефон. После этого злоумышленник поспешил скрыться.

- Сыщики уголовного розыска отдела полиции № 11 совместно с коллегами из городского УМВД провели оперативно-розыскные мероприятия, установили личность подозреваемого в хищении смартфона и задержали, - рассказали в полиции.

Как оказалось, телефон у прохожего отобрал 40-летний рецидивист из Екатеринбурга. Ранее мужчина уже отбывал наказание за кражи. Во время допроса свердловчанин сознался в содеянном и признался, что продал украденное имущество.

На мужчину возбудили уголовное дело за грабеж. За совершение преступления екатеринбуржец может получить реальный срок до четырех лет. На данный момент полицейские проверяют мужчину на причастность к другим похожим преступлениям на территории города.

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