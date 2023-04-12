На Широкой речке пенсионерка терроризирует соседей

Женщина негативно настроена к целой семье. Фото: скриншот из видео Telegram-канала «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге в районе Широкая речка пенсионерка терроризирует соседей. Пожилая женщина угрожала расправой юной свердловчанке, попутно обвиняя ее в развратном поведении. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По словам одной из жительниц района, женщина не дает прохода ни ее детям, ни ее внукам. 12 апреля дочери женщины удалось записать как пенсионерка материться и угрожает девушке.

- Уже нервов не хватает на вас! Алкашам закажу, дак быстро тебя изнасилуют. Мать тебя научила раздвигать ноги. Я вижу это, - говорит пожилая женина на видеозаписи.

Потерпевшая женщина утверждает, что не знает в чем причина такой ненависти по отношении к ее семье. Но по словам пенсионерки, соседи катают шары и кидают булыжники дома. Хотя квартира пожилой дамы находится не близко к соседской, но это вызывает столь сильное возмущение. Также женщина уверена, что пенсионерке не страшны сотрудники полиции.

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