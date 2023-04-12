В Талице сирота добился получения квартиры после вмешательства прокуратуры

Накануне молодому человеку вручены ключи от благоустроенной квартиры в новостройке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Талице молодой человек, который воспитывался без родителей, сумел получить квартиру только после вмешательства прокуратуры. Во время разбирательства выяснилось, что с 2008 года он находился на попечении близких родственников, и собственного жилья не имел.

- В марте 2014 года его поставили на учет в целях предоставления жилого помещения. Право на получение жилья возникло у заявителя в 2018 году, однако ему квартира не была предоставлена, - уточнили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Молодой человек снял себе временное жилье и обратился в надзорное ведомство, откуда был отправлен иск в районный суд.

- Суд удовлетворил исковые требования. Накануне молодому человеку вручены ключи от благоустроенной квартиры в новостройке, - добавили в ведомстве.

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