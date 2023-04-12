В Екатеринбурге свою работу начала выставка творчества детей с ментальными нарушениями

Выставка посвящена представлению ребят об окружающем их мире. Фото: Фонд «Я особенный»

В Екатеринбурге открылась выставка творчества детей с ментальными нарушениями. Экспозиция «Мы здесь» начала свою работу на четвертом этаже ТРЦ «Гринвич». Об этом сообщили организаторы выставки, представители фонда «Я особенный».

Рисунки особенных детей будет размещены в торговом центре до конца апреля. Выставка посвящена представлению ребят об окружающем их мире. В нее вошли рисунки детей со всей страны в возрасте от 4 до 18 лет. Работы прислали родители из Свердловской, Московской, Иркутской, Новосибирской, Челябинской, Курганской, Кемеровской и Нижегородской областей. Всего пришло более 100 картин.

- Задачей художников была нарисовать свой автопортрет или мир вокруг, который им дорог. В той форме, в которой они чувствуют и видят. Дети на картинах запечатлели себя в том образе, который им близок, или изобразили что-то важное: свою комнату, семью, себя вместе с любимым питомцем, игрушкой, - пояснили в фонде.

Большинство детей изобразили абстракции из любимых цветов и оттенков. Однако в каждой картине присутствовал синий цвет, именно он выражает солидарность е проблемам аутизма.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru